El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, así como de 14:00 a 20:00 horas. Durante estos períodos, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también está presente, con un 45% de probabilidad en las primeras horas de la mañana y un 25% en la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 69% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a nubes altas, aunque las condiciones de lluvia seguirán siendo posibles. La temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados hacia el final de la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche.

Los ciudadanos de Barro deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. La jornada se cerrará con un cielo parcialmente nublado, pero con la posibilidad de que las lluvias se reanuden en horas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.