El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la cobertura nubosa, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 32 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 80% de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana, que podría continuar hasta el mediodía. Sin embargo, la cantidad de precipitación prevista es mínima, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde, con un 0% de probabilidad de precipitaciones en las horas posteriores.

La probabilidad de tormenta también es un factor a considerar, con un 45% de posibilidad durante la mañana, que se reduce a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más inestables del día.

Los atardeceres en Baiona serán especialmente hermosos hoy, con el ocaso programado para las 21:33. A medida que el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, los habitantes de Baiona deben estar preparados para un día nublado y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero sin grandes alteraciones en sus actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.