El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy en As Neves se presentará con un cielo mayormente nublado, con períodos de nubosidad intensa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 51% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría generar un ambiente algo pesado, aunque no se prevén condiciones extremas.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que en algunos momentos podrían presentarse lluvias más intensas, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la noche, el viento disminuirá, y se espera que la velocidad se reduzca a unos 2 km/h, lo que permitirá que las temperaturas desciendan aún más.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un cielo muy nuboso, con temperaturas agradables durante el día y un aumento en la probabilidad de lluvia en las horas centrales. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la mañana o la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.