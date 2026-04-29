El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Vilanova deben estar preparados para la posibilidad de chubascos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total durante el día. La humedad relativa también será notable, alcanzando picos del 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que rondarán los 11 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este aumento en la velocidad del viento, combinado con la alta humedad, podría dar lugar a una sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría resultar en tormentas aisladas, que aunque no se espera que sean severas, podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. En resumen, se recomienda a los residentes de Vilanova de Arousa que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, se intensificarán los intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a algunas lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.