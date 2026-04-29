El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 17 grados, descendiendo gradualmente a 15 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 13 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 56% y el 92% a lo largo del día. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son, especialmente en las horas más húmedas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 18 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca, alcanzando velocidades de entre 4 y 14 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de frescura, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que el tiempo se sienta más frío.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá en un 70% hasta las 20:00.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, se intensificarán los intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera la posibilidad de lluvias escasas.

Hoy, 29 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.