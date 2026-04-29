El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Vilaboa, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Se estima que la probabilidad de tormenta será del 75% entre las 02:00 y las 08:00, y del 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias más intensas, especialmente en la tarde y noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas serán frescas, y el viento del sur y suroeste aportará una sensación de frescura. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para las posibles inclemencias del tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que se intensificarán a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.