El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo habitual.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a cambiar. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la tranquilidad del tiempo matutino no durará mucho, ya que a partir de la tarde se prevé un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas.

Desde las 1 de la tarde, se anticipa un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 0.5 mm y hasta 2 mm en las horas posteriores. La probabilidad de tormentas también será alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan durante este periodo.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h.

A partir de las 8 de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad variable. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% hacia la noche, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio drástico hacia la tarde, donde las lluvias y tormentas serán protagonistas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, acompañados de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 50%, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar ligeras lloviznas.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.