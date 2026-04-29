El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , comenzando con un ambiente más cálido en la mañana y descendiendo ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más frescas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes. Las lluvias se volverán más intensas en la tarde, con un 45% de probabilidad de tormentas en el mismo periodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, lo que podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades matutinas. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el día en Vigo se presentará con un tiempo mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento que podría intensificarse a lo largo del día. Es un buen momento para llevar un paraguas y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.