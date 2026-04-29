El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que darán paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero con una tendencia a disminuir hacia la tarde y la noche.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, especialmente por la tarde y noche, donde se espera que la velocidad disminuya a 5 km/h.

La humedad relativa será alta, alcanzando picos del 90% hacia el final de la jornada, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. Las condiciones de humedad también podrían favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay una probabilidad del 65% de tormentas en las horas de la mañana, que podría aumentar a un 75% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto a partir de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.