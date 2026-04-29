El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán inestables, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas. Entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85%, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 19 grados , con una ligera tendencia a descender hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas de la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados por la tarde, con un leve aumento hacia los 18 grados en horas de la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 2:00 de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 50%, y aunque las tormentas podrían continuar, se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a los 16 grados y una humedad que se mantendrá alta, rondando el 87%.

En resumen, los residentes de Tui deben estar preparados para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y tormentas aisladas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar cambios rápidos en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 15 y 19 grados , siendo más cálida en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.