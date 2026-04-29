El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más alta se registrará alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 64% y el 91% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar algunas de las nubes, pero también puede intensificar la sensación de frescor al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también está presente, con un 80% de probabilidad durante las horas de mayor inestabilidad.

Los habitantes de Tomiño deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma que dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, los intervalos nubosos se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia ligera.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a nubes altas, especialmente en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, con un notable incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.