El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con mínimas variaciones. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas y el viento del sur aportará una sensación de humedad. Es un día que invita a estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, así que se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. A partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que se intensificarán a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Vilaboa, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.