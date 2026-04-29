El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y alcanzando hasta un 94% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 100% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.0 mm en total, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Silleda se preparen para un día con condiciones cambiantes, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias. La probabilidad de tormenta se estima en un 70% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en la zona. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un tiempo variable a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 50%, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar ligeras lloviznas.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo habitual.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.