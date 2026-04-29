El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias acumuladas podrían ser de hasta 0.4 mm en las horas más críticas.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando entre el 71% y el 93%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas del día, cuando la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 12 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Esto podría afectar a quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos, ya que las condiciones del mar podrían volverse más complicadas.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto es algo a tener en cuenta para quienes necesiten desplazarse por carretera.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 15 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante la tarde, lo que sugiere que es prudente estar atentos a los cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta con un tiempo variable, con altas probabilidades de lluvia y viento, lo que podría influir en los planes al aire libre. Es recomendable estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 15 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

Hoy, 29 de abril de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.