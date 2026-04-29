El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más frescas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura podría llegar a los 19 grados.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 34 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde, lo que podría generar chubascos más intensos en algunos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados hacia el final de la tarde.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las lluvias escasas continuarán, aunque con menor intensidad que durante el día. Los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano y abrigarse adecuadamente ante la inminente llegada de las tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.