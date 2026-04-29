El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde. A medida que avance la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el cielo cubierto, podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia. La velocidad del viento variará, comenzando suave en la mañana y aumentando a medida que avanza el día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, se recomienda a los residentes de Salceda de Caselas que mantengan precaución y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, se espera un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.