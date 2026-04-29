El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, se intensificarán los intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera la posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 15 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% por la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, con un 85% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 100% entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde y la noche, donde podrían alcanzar hasta 28 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:33, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de humedad y viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes de Ribadumia se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean salir por la tarde o la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco.

Hoy, 29 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.