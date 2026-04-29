El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que se intensificarán a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio en medio de la humedad, aunque también podría contribuir a la sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75%, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría generar un tiempo inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La puesta de sol se espera alrededor de las 21:31, momento en el cual las condiciones podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque la nubosidad persistirá.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. A partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Vilaboa, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.