El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan intervalos nubosos con lluvias ligeras, acumulando hasta 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas más críticas, se espera que el viento sople del suroeste, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un 75% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. La temperatura se mantendrá en torno a los 14-16 grados, con un leve aumento hacia la noche, donde se espera que la temperatura se estabilice en 16 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que estén atentos a las condiciones de visibilidad.

A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, se espera un día de clima variable en Pontevedra, con lluvias ligeras y tormentas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo más cubierto conforme avance el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

Hoy, 29 de abril de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que darán paso a intervalos nubosos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.