El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance los 17 grados, mientras que en la tarde podría llegar a los 19 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la noche.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras horas del día se mantendrán secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se espera que entre las 14:00 y las 20:00, la probabilidad de precipitación sea del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero podrían intensificarse hacia la tarde y la noche, con un total estimado de hasta 3 mm de lluvia.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, especialmente en la tarde, con una probabilidad del 75% entre las 14:00 y las 20:00. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 27 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas a medida que avance la tarde. Se aconseja a la población que esté preparada para condiciones cambiantes y que tome las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que darán paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , siendo más fresca por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.