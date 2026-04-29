El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque la intensidad disminuirá, con chubascos esporádicos que podrían continuar hasta la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde, cuando se prevé que alcance rachas de hasta 27 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% hasta la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que caiga la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 75% de tormentas entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que algunos de los chubascos podrían venir acompañados de actividad eléctrica. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones inestables y que lleven paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.