El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la presencia de nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a medida que avance el día. A partir de la madrugada y hasta la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones sea alta, alcanzando un 90% en las primeras horas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm.

A medida que el día progrese, la situación meteorológica se tornará más compleja. Entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%, lo que sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente tormentoso. Las precipitaciones podrían intensificarse, alcanzando hasta 0.8 mm en el periodo de la tarde, con un aumento en la actividad eléctrica, ya que la probabilidad de tormentas se sitúa en un 80%.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 17 grados , con un leve descenso a medida que se acerque la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 96%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 14 grados , con un cielo que permanecerá cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

Los residentes de Ponte Caldelas deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día variable, donde las lluvias y las tormentas podrían ser protagonistas. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad eléctrica.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. A partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.