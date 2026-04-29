El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que darán paso a intervalos nubosos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. La humedad relativa será alta, rondando el 86% en la mañana y aumentando hasta un 96% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, se anticipan rachas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 32 km/h del suroeste. Esto podría generar condiciones inestables, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas.

A partir de la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 95% entre las 20:00 y las 02:00 horas, y se espera que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 2 mm en este periodo. La noche se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Es importante que los residentes de Poio se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada concluirá con temperaturas alrededor de los 15 grados y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de abril de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.