El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. A partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 90% entre las 8 y las 14 horas, y un 100% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante la tarde, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones podrían ser más intensas en algunos momentos, con un total acumulado que podría llegar a 3 mm en las horas más lluviosas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y los 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que sople con mayor fuerza.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de tormenta entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 75% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que se intensificarán a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.