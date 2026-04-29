El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma que dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, los intervalos nubosos se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia ligera.

La temperatura oscilará entre los 16 y 20 grados , siendo más frescas las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se anticipa que la temperatura se sitúe en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 25 y 40 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Este viento, aunque fresco, también puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indica el termómetro.

Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, así como entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia experimenten al menos algunas gotas de lluvia, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un alto grado de humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un día que invita a estar preparados para cambios en el tiempo, disfrutando de las horas más tranquilas mientras se puede, pero siempre con un ojo en el cielo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Baiona, con predominancia de nubes altas y periodos de bruma a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a nubes altas, especialmente en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, con un notable incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.