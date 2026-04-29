El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a nubes altas, especialmente en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, con un notable incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias.

La temperatura durante el día oscilará entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana y al final del día, con mínimas de alrededor de 14 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 08:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad en varios intervalos. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas. La posibilidad de tormentas también es considerable, con un 80% de probabilidad durante la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, se espera que el viento se intensifique, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento que podría ser notablemente fuerte en ciertos momentos. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos de tormenta con lluvia escasa, especialmente durante las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma que dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, los intervalos nubosos se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia ligera.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.