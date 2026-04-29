El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A partir de las 8:00, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será escasa, se prevén tormentas aisladas que podrían generar chubascos. La probabilidad de tormenta es del 75% en las primeras horas del día, aumentando a un 80% entre las 8:00 y las 14:00. Esto indica que las condiciones podrían volverse más inestables, por lo que es importante estar atentos a las alertas meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso gradual a lo largo del día, comenzando con 18°C a las 00:00 y bajando a 15°C durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda vestirse en capas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán entre las 14:00 y las 18:00, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a 16°C hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se pueden esperar algunas lloviznas. En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de un café caliente en compañía.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.