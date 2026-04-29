El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados , que descenderá gradualmente a lo largo del día, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 14 a 16 grados, con una ligera subida hacia la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 71% y el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias. Se prevé que la precipitación acumulada durante este periodo sea de hasta 0.2 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal ante el calor y la humedad, pero también es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.