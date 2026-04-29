El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la zona.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados, descendiendo gradualmente a 16 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 17 grados, manteniendo un ambiente templado.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en las horas pico de la tarde. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 75% en el mismo intervalo, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas inestables.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad persista, con un cielo cubierto que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 16 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y tormentas en la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones cambiantes del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Baiona, con predominancia de nubes altas y periodos de bruma a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 15 y 19 grados , siendo más cálida en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.