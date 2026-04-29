El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en total. Las lluvias más significativas se prevén en la tarde, donde se podrían registrar intervalos de lluvia más intensos, aunque aún dentro de un rango moderado.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor actividad del viento. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener la humedad en niveles altos, que se espera que fluctúe entre el 69% y el 97% a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se prevé que la humedad alcance su punto máximo en la tarde, lo que podría generar un ambiente algo pesado y bochornoso, a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una disminución gradual de la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en estos periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que se intensificarán a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un 90% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.