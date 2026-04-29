El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Moraña, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2:00 a.m. y durante las siguientes horas. La lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé que entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% en este intervalo. Las precipitaciones se intensificarán, con valores que podrían llegar a 3 mm entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., lo que sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para un tiempo húmedo y potencialmente tormentoso.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12°C y los 17°C, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la 1:00 p.m. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas de mayor calor. Esto generará un ambiente bastante húmedo y podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de tormenta entre las 2:00 a.m. y las 8:00 a.m., y un 80% entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, acompañadas de lluvia intensa y posiblemente granizo en algunos momentos.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y tormentas, lo que aconseja a los ciudadanos tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo más cubierto conforme avance el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

Hoy, 29 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.