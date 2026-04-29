El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia será baja, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias, con probabilidades de hasta el 100% y acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema de tormentas que afectará la región, generando condiciones propensas para chubascos dispersos.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 97% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 30 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la actividad eléctrica, se espera que las tormentas que se desarrollen a lo largo del día puedan ir acompañadas de descargas eléctricas, con una probabilidad de tormenta del 80% en las horas críticas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 15 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. En resumen, se anticipa un día variable en Mondariz, con un tiempo que requerirá estar preparado para la lluvia y las tormentas, especialmente en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras precipitaciones. A partir de las 2 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.