El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 93% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras lluvias comiencen a caer a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas pico de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que oscilan entre el 60% y el 85% en diferentes períodos del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y aumentar la probabilidad de tormentas.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Moaña estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente si tienen planes al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas rápidamente. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío y húmedo de lo habitual, por lo que es importante tomar precauciones.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas en la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado que podría intensificarse. Manténgase informado sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 15 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que incluyen bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.