El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en el periodo de mayor actividad, que se espera entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema de tormentas que podría traer consigo no solo lluvia, sino también tormentas eléctricas, con una probabilidad de tormenta del 80% en ese mismo intervalo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 66% y alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con una disminución de la actividad de lluvia y un retorno a cielos cubiertos. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los residentes de Meis se preparen para un día variable, llevando paraguas y abrigos si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La situación meteorológica podría cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo más cubierto conforme avance el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, se intensificarán los intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera la posibilidad de lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.