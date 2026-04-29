El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, con un 85% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en este periodo. Sin embargo, la situación cambiará a medida que se acerque la tarde, donde la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. En este intervalo, se prevé que las precipitaciones sean más significativas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a sur, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos del 97% en las horas más húmedas. Esto, combinado con la niebla que se espera en las primeras horas, podría dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 15 grados. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Meaño.

Es recomendable que los residentes se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, se intensificarán los intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera la posibilidad de lluvias escasas.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un tiempo variado que podría influir en las actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.