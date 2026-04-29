El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Marín se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Marín deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros. Las lluvias se intensificarán en la tarde, con un acumulado que podría llegar hasta 3 mm, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 91% en la mañana y manteniéndose por encima del 80% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan algunas lloviznas aisladas.

Es recomendable que los residentes de Marín tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas. Además, se aconseja estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que la posibilidad de tormentas eléctricas podría afectar la seguridad en la zona.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como un día de contrastes, donde la inestabilidad del tiempo será la protagonista. Con lluvias esperadas y un ambiente fresco, es fundamental estar preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que darán paso a intervalos nubosos. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, en Pontevedra, se prevé un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Vilaboa, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.