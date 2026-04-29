El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 50%, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar ligeras lloviznas.

A partir de las 8:00, la situación meteorológica cambiará drásticamente. Se prevé un aumento significativo en la cobertura de nubes, con un cielo cubierto que podría traer tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de tormenta se eleva hasta el 80% entre las 8:00 y las 14:00, y se mantendrá en niveles altos durante el resto de la tarde, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas que podrían generar lluvias más intensas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un día fresco, comenzando con mínimas de 12°C en la madrugada y descendiendo a 8°C en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre 8°C y 16°C, alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica. Se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 16 y 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría contribuir a una sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Los residentes de Lalín deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo habitual.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.