El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica.

A lo largo de la mañana, el viento soplará desde el noreste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 14 km/h en las horas posteriores. Hacia la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. La combinación de viento y humedad, que se mantendrá en torno al 75-93%, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 93% en la tarde. Esto, junto con las nubes y la posibilidad de lluvia, contribuirá a un ambiente algo pesado y húmedo. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán a unos 15 grados, manteniendo la sensación de frescura.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo. Aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo podría no estar completamente despejado. En resumen, un día de abril típico en A Illa de Arousa, donde la naturaleza se muestra en su faceta más variable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados , que descenderá gradualmente a lo largo del día, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Hoy, 29 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.