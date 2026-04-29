El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos de tormenta con lluvia escasa, especialmente durante las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , con un leve descenso hacia la noche. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 15 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 20 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 99% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 40 km/h, alcanzando su máxima intensidad durante la tarde. Esta racha de viento podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas moderadas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total, pero la posibilidad de tormentas podría generar momentos de mayor intensidad. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y las lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los conductores deben extremar las precauciones al circular por las carreteras, y se aconseja evitar viajes innecesarios en caso de que las condiciones se deterioren.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con niebla en la mañana, temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. La combinación de viento y humedad creará un ambiente fresco y húmedo, por lo que es importante estar preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma que dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, los intervalos nubosos se intensificarán, especialmente en las horas centrales, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvia ligera.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a nubes altas, especialmente en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto en la mayor parte del tiempo, con un notable incremento en la probabilidad de tormentas y lluvias.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. A partir de la tarde, la situación se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.