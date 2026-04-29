El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 15 y 19 grados , siendo más cálida en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 79% y el 86%, lo que podría contribuir a la formación de brumas y nieblas en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.8 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para posibles chubascos, aunque se espera que sean de corta duración y no muy intensos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no sean garantizadas, las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los ciudadanos de Gondomar deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la combinación de nubosidad, probabilidad de lluvia y tormentas podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo variable en Baiona, con predominancia de nubes altas y periodos de bruma a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la zona.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que irán evolucionando hacia intervalos nubosos con lluvias ligeras, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.