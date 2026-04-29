El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en las horas posteriores. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a sureste a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 75% y el 96% a lo largo del día.

La humedad será notable, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. A pesar de las condiciones nubladas y la lluvia, la temperatura se mantendrá relativamente estable, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren en actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. Se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, dado el pronóstico de lluvia y viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, acompañados de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.