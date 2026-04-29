El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, acompañados de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 11 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 86% a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormenta es del 75% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la posibilidad de tormentas y lluvias más intensas.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una disminución en su intensidad hacia la noche. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. Los habitantes de A Estrada deben estar preparados para un día de clima cambiante, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto a partir de la tarde.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.