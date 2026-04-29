El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que a medida que avance el día, se alcanzarán máximas de hasta 17 grados.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y manteniéndose en ese nivel hasta las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 4 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se espera la mayor intensidad de las precipitaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán los 25 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, especialmente en la tarde y noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 66% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta alta humedad, combinada con las lluvias, podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también será notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Cuntis que se preparen para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas en la tarde. Es un buen día para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con intervalos nubosos, acompañados de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Moraña, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2:00 a.m. y durante las siguientes horas. La lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.