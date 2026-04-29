El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo debido a la alta humedad relativa que se situará entre el 55% y el 88%. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 20 y 42 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de tormentas en las primeras horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de resguardarse en caso de que se produzcan tormentas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas moderadas. La combinación de viento, humedad y la posibilidad de tormentas sugiere que es un buen día para llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.