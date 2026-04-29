El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 100% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00, y un 70% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de resguardarse en caso de que se produzcan tormentas.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas serán frescas y la humedad alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.