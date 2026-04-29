El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A partir de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente significativamente. Durante el periodo de 08:00 a 14:00, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas centrales del día. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 85% en el mismo periodo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 17:00 y 19:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar momentos de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá densa, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas dispersas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16-17 grados, mientras que la humedad relativa podría descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, rondando el 86%.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen un poco, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.