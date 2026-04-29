El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor nubosidad. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes y lluvias intermitentes, temperaturas moderadas y un viento que podría intensificarse en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.