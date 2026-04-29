El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, que darán paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% en las horas de la mañana y aumentando hasta el 89% por la noche.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 13 y 29 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, aunque se espera que en la tarde se intensifique nuevamente, especialmente en la zona suroeste, donde se registrarán rachas de hasta 24 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden venir acompañadas de lluvias más intensas y ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia las 22:00. La humedad seguirá en aumento, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se recomienda a los residentes de Caldas de Reis que se preparen para un día de clima variable, con lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.