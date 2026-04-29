El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 15 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría complicarse, ya que se prevén tormentas con una probabilidad del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, las precipitaciones podrían ser más intensas, con valores que podrían llegar hasta 3 mm.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona.

A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvia moderada. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , mientras que la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.