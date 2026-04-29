El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que irán dando paso a intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 15 y 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación podría complicarse, ya que se prevén tormentas con una probabilidad del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, las precipitaciones podrían ser más intensas, con valores que podrían llegar hasta 3 mm.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas y húmedas.
El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona.
A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas que podrían traer consigo lluvia moderada. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , mientras que la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.
En resumen, los habitantes de Bueu deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.
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