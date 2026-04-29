El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan nubes altas que irán dando paso a un cielo más cubierto conforme avance el día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados por la tarde y noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de tormentas, con una probabilidad del 75% de que se produzcan en las primeras horas de la tarde, y un 80% entre las 8:00 y las 14:00. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes más densas.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Barro que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.